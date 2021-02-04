Arkadaşının oto galerisinde, husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı
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Arkadaşının oto galerisinde, husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı

04.02.2021 14:34 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:45
Arkadaşının oto galerisinde, husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı

TOKAT'ta, arkadaşına ait oto galeride, husumetli olduğu öne sürülen Barış B.'nin (41) silahlı saldırısına uğrayan Adnan Limoncu (59), göğsü ile kolundan vurularak yaralandı.

TOKAT'ta, arkadaşına ait oto galeride, husumetli olduğu öne sürülen Barış B.'nin (41) silahlı saldırısına uğrayan Adnan Limoncu (59), göğsü ile kolundan vurularak yaralandı. Polis, olay sonrası kaçan Barış B.'yi arıyor. 

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeşilırmak Mahallesi'nde bulunan oto galeride meydana geldi. Galerici arkadaşı Oğuzhan Kut'un yanına gelen Adnan Limoncu, içeride otururken, aralarında husumet olduğu ileri sürülen Barış B. de 60 DD 505 plakalı aracı ile iş yerinin önüne geldi. Araçtan inerek, iş yerine giren Barış B., silahını çıkarıp, Limoncu'ya 3 el ateş etti. Adnan Limoncu, göğsüne ve koluna isabet eden 2 mermiyle yaralanırken, Barış B. de iş yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Limoncu, ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, Barış B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

  


Arkadaşının oto galerisinde, husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı
Arkadaşının oto galerisinde, husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı
Arkadaşının oto galerisinde, husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı
Arkadaşının oto galerisinde, husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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