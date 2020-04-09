Tokat'ta silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı Tokat'ta silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Tokat'ta silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. İddiaya göre, kent merkezindeki sanayi sitesinde Mustafa Akgül (42), M.P. ile M.A, M.E, M.K. ve ismi henüz öğrenilemeyen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Akgül ve M.P. silahla yaralandı. Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Akgül, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 6 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Akgül'ün cenazesinin otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi. Kaynak: AA