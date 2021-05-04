Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı
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Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde bir kişinin İstanbul'dan temin ettiği silahları satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yürütülen takip sonucu şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının aracında ve iş yerinde yapılan aramada 8 tabanca, 8 tabanca şarjörü, 69 tabanca mermisi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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