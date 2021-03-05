Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı
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Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

05.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:31
Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalı köyünde bir kişinin Yozgat'tan temin ettiği silahları satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yürütülen takip sonucu şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının adresinde yapılan aramada 4 tabanca, 2 av tüfeği, 6 şarjör, 73 tabanca mermisi, 23 av tüfeği fişeği, 3 sikke, bir yüzük ve çan şeklinde 2 obje ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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