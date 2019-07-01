Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonu
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada H.N'da kaçak silah bulunduğunu belirledi.
Polis ekipleri, şüphelinin evi ve aracında yaptıkları aramada dört ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.N, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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