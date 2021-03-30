Kırmızı kategorideki Tokat'ta, park ve bahçeler sıcak havada doldu
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Kırmızı kategorideki Tokat'ta, park ve bahçeler sıcak havada doldu

Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ - Haberler | Güncel

TOKAT'ta günbegün vaka artışı yaşanırken, havaların ısınmasıyla park ve bahçelerde insan yoğunluğunun arttığı görüldü.

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TOKAT'ta günbegün vaka artışı yaşanırken, havaların ısınmasıyla park ve bahçelerde insan yoğunluğunun arttığı görüldü.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka oranı haritasına göre kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli iller' arasında bulunan Tokat'ta koronavirüs vaka artışı devam ederken, havaların ısınması nedeniyle de park ve caddelerdeki insan yoğunluğu sürüyor. Baharın geldiği kentte, cadde, sokaklar ve parklarda kalabalık oluştu. Yeşilırmak Mahallesi'nde bulunan parkta kalabalığın normalden fazla olması dikkat çekti.

Açık alanlarda daha dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Mustafa Özdilek, "Bu tarz birlikteliklerde dikkatli olmaları lazım. Hava alsınlar; ama mesafeye dikkat etsinler, maskelerini taksınlar. Bunaldı insanlar, havayı da güzel gördüler, hava alıyorlar. Biraz daha dikkatli olsalar iyi olur. Bu virüs yaş gözetmiyor, herkese bulaşıyor" dedi.

Ahmet Karlı, "İnsanları zaman zaman uyarmak gerekiyor. Sosyal hayatın içerisinde herkesin mesafeyi koruması lazım" diye konuştu.


Kırmızı kategorideki Tokat'ta, park ve bahçeler sıcak havada doldu
Kırmızı kategorideki Tokat'ta, park ve bahçeler sıcak havada doldu
Kırmızı kategorideki Tokat'ta, park ve bahçeler sıcak havada doldu
Kırmızı kategorideki Tokat'ta, park ve bahçeler sıcak havada doldu
Kırmızı kategorideki Tokat'ta, park ve bahçeler sıcak havada doldu
Kırmızı kategorideki Tokat'ta, park ve bahçeler sıcak havada doldu
Kırmızı kategorideki Tokat'ta, park ve bahçeler sıcak havada doldu
Kırmızı kategorideki Tokat'ta, park ve bahçeler sıcak havada doldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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