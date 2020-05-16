Tokat'ta sıcak hava asfaltı eritti TOKAT'ta kentteki yüksek hava sıcaklığı nedeniyle karayolunda zaman zaman asfaltın eridiği görüldü.

TOKAT'ta kentteki yüksek hava sıcaklığı nedeniyle karayolunda zaman zaman asfaltın eridiği görüldü.

Hava sıcaklığının gün içerisinde 31 dereceye ulaştığı Tokat'ta, asfalt eridi. Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkiinde yolun büyük bölümünde eriyen asfalt, sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri tarafından belirli aralıklarla erime olan bölgelere mıcır tozu atıldı. Sürücüler ise şimdiden bu durumun yaşanması durumunda yaz aylarında daha büyük sıkıntı yaşanabileceğini belirterek önlem alınmasını istedi.

Kaynak: DHA