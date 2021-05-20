TOKAT'TA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE YORGUN MERMİ İSABET ETTİ
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TOKAT'TA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE YORGUN MERMİ İSABET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta, Ferhat Akgünler'in kullandığı otomobilin tavanına seyir halindeyken yorgun mermi isabet etti.

TOKAT'ta, Ferhat Akgünler'in kullandığı otomobilin tavanına seyir halindeyken yorgun mermi isabet etti. Yaralanan olmayan olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Olay, saat 18.30'da kent merkezinde Behsat Bulvarı üzerinde yaşandı. Eşi Güldane Akgünler ile markette alışveriş veriş yapan Ferhat Akgünler (40), 60 KP 763 plakalı otomobiliyle eve dönmek üzere hareket etti. Bu sırada aracından şiddetli bir ses gelince korkuya kapılan Ferhat Akgünler, hemen kenara çekti. Aracında inceleme yapan Akpınar, tavanda bir delik açıldığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemede, arka koltuk kısmında yorgun mermi bulundu. Şans eseri sürücü veya yanındaki eşine isabet etmeyen merminin nereden ateşlendiği konusunda polis araştırma başlattı.

Olay esnasında çok korktukları söyleyen Ferhat Akgünler, "Markette ailemle birlikte alışveriş yaptık. Aracımla evime dönerken bir patlama sesi geldi. Polisin yaptığı incelemede yorgun mermi olduğunu gördük. O anda çok korktuk. Silah patlar gibi ses geldi. İçeride silah sıkılmış gibi ses geldi" diye konuştu.

TOKAT'TA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE YORGUN MERMİ İSABET ETTİ
TOKAT'TA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE YORGUN MERMİ İSABET ETTİ
TOKAT'TA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE YORGUN MERMİ İSABET ETTİ
TOKAT'TA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE YORGUN MERMİ İSABET ETTİ
TOKAT'TA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE YORGUN MERMİ İSABET ETTİ
TOKAT'TA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE YORGUN MERMİ İSABET ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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