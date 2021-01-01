Tokat'ta sessizliği havai fişekle bozdular
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Tokat'ta sessizliği havai fişekle bozdular

01.01.2021 02:39 | Son Güncelleme: 01.01.2021 02:43
Tokat'ta sessizliği havai fişekle bozdular

TOKAT'ta kısıtlama saatlerinde havai fişek atan 3 kişiye işlem yapıldı.

TOKAT'ta kısıtlama saatlerinde havai fişek atan 3 kişiye işlem yapıldı.

Tokat'ta kısıtlama öncesinde vatandaşlar yeni yıl ile birlikte genel ihtiyaçlarını karşılayıp evlerine çekildi. Saatlerin 21.00'i göstermesiyle birlikte meydanlar, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kentte polis, bekçi, zabıta ve kısıtlamadan muaf tutulan kişiler dışında kimsenin kalmadığı görüldü. Saat 00.00 gösterdiği sırada ise kentteki sessizliği bazı bölgelerden atılan havai fişekler bozdu. Polis ekipleri ara sokaklarda atılan havai fişekleri takip ederek, yabancı uyruklu 3 kişiye ulaştı. Bu kişilere kısıtlamayı ihlal ve kabahatler kanununa muhalefetten işlem yaptı.İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, uygulama noktalarını ziyaret ederek görevli polis memurlarının yeni yıllarını kutlayarak denetim yaptı.


Tokat'ta sessizliği havai fişekle bozdular
Tokat'ta sessizliği havai fişekle bozdular
Tokat'ta sessizliği havai fişekle bozdular
Tokat'ta sessizliği havai fişekle bozdular
Tokat'ta sessizliği havai fişekle bozdular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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