Tokat'ta "sertifikalı çoban" adayları ders başı yaptı

29.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:57

Tokat'ın Almus ilçesinde, daha bilinçli çobanlar yetişme hedefiyle düzenlenen "sürü yönetimi kursu" başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 104 saat sürecek kursa katılan kursiyerler, eğitimi başarıyla tamamlamaları halinde sertifika almaya hak kazanacak.

Almus ilçesinde başlayan kursta çoban adaylarına teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitim için ilk dersi bir ahırda verildi.

Veteriner Serkan Alp Bilgiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür kurslara son zamanlarda kadınların daha çok ilgi gösterdiğini söyledi.

Bilinçli çobanlar yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Bilgiç, "Almus'ta yaygın olarak hayvancılık yapılıyor. Sürü yönetimi elemanlığına talep var. İlk kursumuza 25 kursiyer katılıyor. İŞKUR, kursiyerlere günlük 30 lira verip sigortalarını ödüyor. Kursta barınak ortamları, ırk seçimi, sürüde bio güvenlik, hayvanların beslenmesi ve hastalıklar hakkında bilgi veriliyor." diye konuştu.

Kursiyerlerden Gülizar Özkan da büyükbaş hayvanlar hakkında bilgisi bulunduğunu ama küçükbaş hayvanlar ile ilgili bilgi sahibi olmadığını belirterek, bilmediklerini öğrenmeye çalışacaklarını ifade etti.

Enes Güler de kursun çok faydalı olduğunu vurgulayarak, "Bir yıl önce 15 koyun ile hayvancılığa başlamıştım. Kurs açıldığını duyunca katıldım. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA