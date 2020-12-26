Tokat'ta sera OSB kuruluyor
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Tokat'ta sera OSB kuruluyor

26.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:26
Tokat'ta sera OSB kuruluyor

Tokat'ın Erbaa'da ilçesinde bin dekar alanda Sera Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışma başlatıldı.

Tokat'ın Erbaa'da ilçesinde bin dekar alanda Sera Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışma başlatıldı.

Tokat Vali Dr. Ozan Balcı, Erbaa'da Sera OSB kurulması planlanan alanda incelemelerde bulunarak, çiçek yetiştiricileri ile bir araya geldi. Vali Balcı, Erbaa'da Tokat Valiliği koordinesinde 'Tarım Tokat' projesi kapsamında bin dekar alanda Sera Organize Sanayi Bölgesi kurulacağını söyledi. Sera OSB ile ilgili plan, program ve yol haritasının belirlendiğini ifade eden Vali Balcı, "Hedefimiz 2 bin dekar alanda çiçek üretmek. Erbaa'yı çiçek ve fide üretimiyle, mezatıyla, soğuk hava deposuyla Türkiye'nin çiçek üretim merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz. Amacımız, çiçek yetiştiricilerimizin zenginleşmesi, üretiminin artması, hemşehrilerimizin huzuruna, refahına katkı sağlamak" dedi.

"Çiftçilerimizin başarısı ile gurur duyuyoruz"

Tokat'ın önünün açık olduğunu ifade eden Vali Balcı, havalimanı ve yol ağlarının tamamlanmasıyla Tokat'ın ürünlerinin Türkiye'nin her yerine ulaşacağını söyledi. Çiçek yetiştiricilerinin her zaman yanında ve desteğinin tam olduğunu hatırlatan Vali Balcı, "Çiftçilerimizin başarısı ile gurur duyuyoruz. Sizin başarınız Tokat'ın başarısı, Tokat çiftçisinin başarısı. Sizleri desteklemekten, sizlerin başarılarını görmekten ve paylaşmaktan da kalpten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Çiçek üreticileri birliği kurulacak

Çiçek üretici birlikleri kurularak üreticilerin bir araya getirileceğini belirten Vali Balcı, "Kurulacak olan Üretici Birliğinin çiçek üreticilerimize ciddi katkısı olacaktır. Çiçek üreticilerimizin sayılarını artıracağız. Çiçek üretimini artırmak için altyapı, sera, mezat, soğuk hava deposu kurmayı hedefliyoruz. Tokat tarım memleketi, üreticimizin, tarımın, çiftçinin her zaman yanında olduk, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Tokat'ta sera OSB kuruluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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