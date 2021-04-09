Tokat'ta Şehir Parkı çalışmaları sürüyor
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Tokat'ta Şehir Parkı çalışmaları sürüyor

Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta Şehir Parkı çalışmaları sürüyor

Tokat Belediyesi tarafından yürütülen Tokat Şehir Parkı çalışmaları devam ediyor.

Tokat Belediyesi tarafından yürütülen Tokat Şehir Parkı çalışmaları devam ediyor.

DSİ Parkı olarak bilinen ve Tokat Belediyesine devrolan şehir parkı çalışmalarını inceleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü, bu alanın yeşilin hakim olduğu alanlardan biri olacağını belirtti.

Park yapılan yerin 4 yıl önce belediyeye tahsis edildiğini anlatan Eroğlu, "10-12 gündür bu alanda çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Şehrimiz her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Bizler de bu büyümeye paralel olarak yeşil alanları çoğaltmayı kendimize görev görüyoruz. Bu çalışmamızı doğayı ve tabiatı koruyarak gerçekleştireceğiz. Bu alanın içinde birden fazla beton binalar da vardı. Bu binalardan biri hariç, hepsinin yıkımını gerçekleştirdik. Yıkılan binalardan kalan yerleri de yeşil alana dönüştüreceğiz. Bu güzel alanda yeşil miktarını daha da artıracağız." dedi.

Eroğlu, yıkmadıkları tek yapıyı "Hanımlar Kıraathanesi" olarak tahsis edeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burayı hanımlarımızın oturabileceği, dinlenebileceği, belki bazı günlerini yapabilecekleri bir alan haline getireceğiz. Bunun yanında bir de kafeteryamız olacak. Bu alanda çocuklarımızı da unutmadık. Şehrimizdeki en büyük oyun alanına sahip parkı buraya yapacağız. Bu alan bin metrekare büyüklüğünde olacak. Bunun yanında süs havuzlarımız ve hayvan temalı bir alanımız da olacak. Çocuklarımız burada gelip hem yeşil içinde enerji toplayacak hem de hayvanlarımızı tanıyacak. Bu alanda yürüyüş ve bisiklet yollarımız, kameriye ve dinlenme alanlarımız da olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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