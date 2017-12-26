Tokat'ta Şap Karantinası

TOKAT'ta, merkeze bağlı Çamlıbel beldesindeki hayvan pazarı, bazı hayvanlarda tespit edilen şap hastalığı nedeniyle, karantinaya alındı.



İl merkezine 30 kilometre mesafedeki Çamlıbel beldesindeki hayvan pazarında büyükbaş hayvanların bazılarında şap hastalığı tespit edildi. Bunun üzerine hayvan pazarı, geçici olarak kapatıldı. Tokat İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatırken, bölge karantinaya alındı.



- Tokat