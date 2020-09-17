Tokat'ta sanayi sitesi olağan genel kurulunda gerginlik
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tokat'ta sanayi sitesi olağan genel kurulunda gerginlik

Tokat'ta Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olağan genel kurulunda yaşanan gerginliğin büyümesini polis önledi.

Tokat'ta sanayi sitesi olağan genel kurulunda gerginlik
17.09.2020 19:21 | Son Güncelleme: 17.09.2020 19:24

Tokat'ta Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olağan genel kurulunda yaşanan gerginliğin büyümesini polis önledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kooperatif binası bahçesinde yapılan kongrede Burhan Kıral ve mevcut başkan Fehmi Çankaya aday oldu.

İki grup arasında başlayan tartışma sonucunda gerginlik yaşandı.

Polis ekipleri araya girerek tarafları yatıştırdı.

Yaşanan gerginlik ve polisin müdahalesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Ekber Türkoğlu
Ekber Türkoğlu
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Süleyman Soylu Mustafa Destici Erol Mütercimler Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Metin Özülkü Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Adem Büyük Tamer Tuna Mbaye Diagne Josef De Souza
Daha Fazla Erkek Çocuk Halil Sezai Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokat'ta sanayi sitesi olağan genel kurulunda gerginlik - Tokat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 19:25:19. #1.15#
title