Tokat'ta sanayi sitesi bölgesinde yeni yağmur suyu hat çalışmaları yapılıyor
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Tokat'ta sanayi sitesi bölgesinde yeni yağmur suyu hat çalışmaları yapılıyor

Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta sanayi sitesi bölgesinde yeni yağmur suyu hat çalışmaları yapılıyor

Tokat Belediyesi ekiplerince başlatılan sanayi sitesi bölgesinde yeni yağmur suyu hat çalışmaları sürüyor.

Tokat Belediyesi ekiplerince başlatılan sanayi sitesi bölgesinde yeni yağmur suyu hat çalışmaları sürüyor.

Tokat Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, sanayi bölgesinde bir yandan mevcut yağmur suyu hatlarında temizlik ve ızgara temizliği yaparken, bir yandan da yağmur suyu hat çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 2021 yılında da alt yapıda önemli çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren şehrin alt yapı sorununu çözüme kavuşturacağını anlatan Eroğlu, "Bir yandan yeni içme suyu hatları, yeni kanalizasyon hatları yaparken bir yandan da yağmur suyunu bertaraf etmek amacıyla yeni yağmur suyu hatları oluşturuyoruz. Ekiplerimiz bugün Yeşilırmak Mahallesi sanayi bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeşilırmak kenarı Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'ndan başlayarak Çeçenistan Caddesi'ne uzanacak yaklaşık 800 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı çalışmamızı hafta sonuna kadar tamamlamayı planladık. Q600'lük hattımızı tamamlarken bir yandan da yeni baca ve ızgara alanları oluşturuyoruz. Yaptığımız çalışmaların bölgemizdeki esnafımıza, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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