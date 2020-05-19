Tokat'ta sahte parayla dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı
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Tokat'ta sahte parayla dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı

Tokat'ta sahte parayla dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı Tokat'ın Niksar ilçesinde sahte para ile alışveriş yaparak esnafı dolandıran 3 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat'ta sahte parayla dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı
19.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:38

Tokat'ta sahte parayla dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde sahte para ile alışveriş yaparak esnafı dolandıran 3 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, korona virüs salgını nedeniyle büyük şehirlerde uygulanan şehir dışına çıkma yasağına rağmen Ankara'dan kiraladıkları araçla yola çıkan 3 kişi, Niksar ilçesine kadar güzergah boyunca uğradıkları il ve ilçelerde sahte para vererek alışveriş yaptılar.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede esnaflara sahte para verildiğinin bildirmesi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları araştırmalar sonunda şüphelilerin içinde bulunduğu 06 ADH 505 plakalı otomobilin Erbaa ilçesine kaçtığı bilgisi üzerine Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan koordineli çalışma sonucu otomobili ve E.D. adlı kişiyi gözaltına aldı. Araç içerisinde ve şahsın üzerinde yapılan aramada toplam 78 adet 100 TL'lik sahte 7 bin 800 TL değerinde para ele geçirilirken, diğer iki kişinin ise Tokat'a geçtiği bilgisini aldılar. Yapılan çalışmalar sonucu Y.K. ve Y.Y. adlı iki şahıs ise il merkezinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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