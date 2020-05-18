Tokat'ta sahte paralarla alışveriş yapan 3 kişi yakalandı TOKAT'ın Niksar ilçesinde toplam 7 bin 500 liralık sahte banknotu piyasaya sürmeye çalışan 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde toplam 7 bin 500 liralık sahte banknotu piyasaya sürmeye çalışan 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

Niksar'da dün farklı dükkanları dolaşıp, alışveriş yapan Y.K., Y.Y. ve E.D.'nin verdiği paraların sahte olduğunu anlayan esnaf, polise haber verdi. Harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kullandığı 60 ADH 505 plakalı kiralık otomobili durdurdu. Otomobilde sahte paralarla yakalanan sürücü E.D. gözaltına alındı. E.D.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda Y.K. ve Y.Y. de il merkezinde yakalandı. Operasyonda toplam 7 bin 500 lira sahte para ele geçirilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA