Tokat'ta sahte içki operasyonu
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Tokat'ta sahte içki operasyonu

Tokat'ta sahte içki operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 272 litre sahte alkollü içecek ele geçirildi.

Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 272 litre sahte alkollü içecek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre: Zile İlçesi Akgüller köyünde bir şahsın kaçak alkollü içki imalatı yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada bin 272 litre sahte alkolü içecek, 1 adet av tüfeği ve alkollü içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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