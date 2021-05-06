Tokat'ta sahte içki operasyonu

Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 272 litre sahte alkollü içecek ele geçirildi.

Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 272 litre sahte alkollü içecek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre: Zile İlçesi Akgüller köyünde bir şahsın kaçak alkollü içki imalatı yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada bin 272 litre sahte alkolü içecek, 1 adet av tüfeği ve alkollü içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı