Tokat'ta sahte içki operasyonu
Haberler » Güncel » Tokat'ta sahte içki operasyonu - Haber

Tokat'ta sahte içki operasyonu

TOKAT'ta jandarma ekiplerince kaçak içki üretilen eve düzenlenen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

28.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:35
Tokat'ta sahte içki operasyonu

TOKAT'ta ekiplerince kaçak içki üretilen eve düzenlenen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı. 

Merkeze bağlı Döllük köyünde yılbaşında piyasaya sürülmek üzere kaçak içki imal edildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Belirlenen eve yapılan baskında 1 şüpheli gözaltına alınırken, 472 litre sahte alkol, içki yapımında kullanılan bir düzenek, 3 kilo anason, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler