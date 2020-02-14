Tokat'ta sahte gübre satışına Jandarma engeli

14.02.2020 16:39 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:45

Tokat'ta içeriğinde azot ve fosfor yerine tuz ve kireç bulunan sahte gübreler Jandarma tarafından ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, il merkezine bağlı Akyamaç köyünde şüpheli bir şahsın sahte gübre sattığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler Akyamaç köyünde şüpheli şahsın satmış olduğu gübrelerden numune aldı. Tokat İl Tarım Müdürlüğünde yaptırılan analizinde söz konusu gübrelerde azot ve fosfor bulunmadığı, içeriğinde tuz ve kireç bulunduğunu tespit etti. Gübre çuvallarına ait etiketin üzerinde yazan içerik bilgilerinin de ürünle uyuşmadığının anlaşılması sonrasında sahte gübrelere el konuldu.



Şüpheli ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA