Tokat'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinin ilk toplantısı yapıldı

Tokat'ta bir süre önce kurulan "Tokat İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği"nin ilk toplantısı, Vali Ozan Balcı başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda divan teşekkül edilmesinin ardından başkanlık ve yönetim kurulu seçimleri yapıldı.

Toplantıda başkanlığa seçilen Balcı, yaptığı konuşmada, Tokat merkez, ilçe, belde ve köylerde sahipsiz hayvanların en iyi şekilde korunması ve her türlü mağduriyetlerinin önlenmesi için 3 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Tokat Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinin kurulduğunu söyledi.

Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği projesinin Türkiye'de ilk örnek olduğunu belirten Balcı, "Bu birliğin kurulması çok önemli. Çünkü memleketi, milleti sevmek sadece insanı sevmekle olmaz. Kurduyla, kuşuyla, doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle, hayvanlarıyla sevmek gerekir. Bundan sonra Tokat'ta sahipsiz hayvanlar konusunda bir problem olmayacak." dedi.

Birlik konularına yabani hayvanlarla ilgili durumların da dahil olacağını anlatan Balcı, şöyle konuştu:

"Artık yaşadığımız yüzyılda hayvanlara sahip çıkmamız lazım. Bunlar bizim arkadaşlarımız bir anlamda, habitatın önemli bir parçası. Kurulan birlik sayesinde kanadı kırık bir güvercin, kuş, ayağı kırık bir kedi, köpek kalmayacak. İnsan vicdanını rahatsız eden hiçbir durum gelişmeyecek. Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği yaklaşık 200 dönüm alana kurulacak. OSB'de yer bulduk. Projesini çizdiriyoruz, Türkiye'ye örnek bir proje olacak. İki de depolama alanı olacak. Biri Kelkit havzasında diğeri de Kazova'da. Arabalarımız olacak, personelimiz olacak. Hiçbir belediye başkanı bu işle uğraşmayacak, birlik kendi kendine çalışacak, hayvanların ameliyatı, bakımı her şeyi orada yapılacak. Projemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de alanında imzaladığı ilk proje. Birliğimiz Tokat'ımıza, memleketimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun."

Toplantıya Vali Yardımcısı Remzi Oğuz, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Genel Meclis Genel Sekreteri Recep Gökçe, ilçe belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu