Tokat'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kuruldu

Tokat Valisi Ozan Balcı, "Tokat İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği"nin kurulduğunu bildirdi.

Balcı, yaptığı açıklamada, Tokat merkez, ilçe, belde ve köylerde sahipsiz hayvanların en iyi şekilde korunması ve her türlü mağduriyetlerinin önlenmesi için 3 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye'de tek ve örnek olan Tokat Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği'nin kurulduğunu söyledi.

Tokat'ta hayvanları önemsediklerini ifade eden Balcı, "Bizler Tokat'ta hayvanlara dostuz, hayvanları önemsiyoruz. Aç açıkta hayvan kalmaması, yaralarının ve hastalıklarının tedavi edilmesi için çalışıyoruz. Belediyelerimiz ve İl Özel İdaremizle sahipsiz hayvanların yanındayız. Memleketi sevmek, börtüsüyle böceğiyle, dağıyla taşıyla, florası faunasıyla, insanıyla hayvanıyla beraber sevmek demek. Hayvanlara merhamet etmeliyiz. Onlar bizim hayatımızın vazgeçilmez parçaları. Sahipsiz hayvanları korumalıyız ve sahip çıkmalıyız. Kolu kanadı kırık bir hayvan olmamalı. Biz Tokat'ta ayrıca yaralı hayvanlarımız için hayvan ambulansı dizayn ettik ve yine İl Özel İdaresi'nden yaralı hayvanlarımızın tedavisi için bütçe ayırdık. Hayvan ambulansımız 7/24 hizmette." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu