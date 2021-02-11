Tokat'ta sağlık çalışanlarına 2'nci doz aşı uygulanıyor

?TOKAT Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına koronavirüs aşılarının 2'nci dozları yapılmaya başlandı.

Çin'den Türkiye'ye getirilen aşılar, Sağlık Bakanlığı'nın 'aşı nakil aracı' ile kentteki hastanelere dağıtıldı. Tokat Devlet Hastanesi'nde başlatılan 2'nci doz aşılama için çocuk ve ortopedi servislerinde 30 aşı odası kuruldu. Sağlık Bakanlığı'nın öncelik listesinde yer alan sağlık çalışanlarına 2'nci doz aşılar yapılmaya başlandı. Olası bir yan etki görülmesine karşın aşı yaptıran personel 30 dakika gözlem altına alındı.Koronavirüs aşısının 2'nci dozunu yaptıran Tokat Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Fatih Demir, "Bugün sağlık çalışanları olarak 2'nci doz aşılarımızın yapılmasına başlandı. Hepimiz bu zorlu süreçte çok mutluyuz. 2'nci doz aşılarımızı olduktan sonra daha bir güvenle, daha bir heyecanla çalışacağız. Cuma günü itibariyle 65 yaş ve 70 yaş başlıyor. Bu hastalıkla mücadelenin en büyük yöntemi aşı. Bakanlığımızın gayretleriyle inşallah bu sürecin üstesinden geleceğiz. Bu süreç bitene kadar sayın bakanımızın da belirttiği gibi maske, mesafe ve temizlik konusundaki tedbirlere uymalarını istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ