Tokat'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
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Tokat'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Tokat'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Tokat'ta akşam saatlerinde başlayan kısa süreli sağanak yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

10.06.2020 18:37 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:03

Tokat'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

TOKAT - Tokat'ta akşam saatlerinde başlayan kısa süreli sağanak yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Kent merkezinde yaklaşık 10 dakika süren sağanak yağmur yağışı sürücülere zor anlar yaşadı. Gaziosmanpaşa Bulvarında trafik durma noktasına gelirken, vatandaşlar yolun karşısına geçmekte zorlandı. Biranda kara bulutların kapladığı şehirde yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklar ve iş yerlerinin kepenkleri altında bekledi. Şehrin bazı bölgelerinde su baskınlarına yol açan yağmur yağışı sonrasında belediye ekipleri çalışma başlattı.

Tokat'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: İHA

Manşet

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