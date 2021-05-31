Tokat'ta sağanak ve dolu yağış hayatı olumsuz etkiledi
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Tokat'ta sağanak ve dolu yağış hayatı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | Güncel

Tokat'ta sağanak ve dolu yağış hayatı olumsuz etkiledi Tokat'ta sağanağın ardından dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Tokat'ta sağanak ve dolu yağış hayatı olumsuz etkiledi

TOKAT - Tokat'ta sağanağın ardından dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Tokat'ta akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur yağışı yer yer etkili oldu. Yağmurla birlikte kısa süreli dolu geçişleri hayatı olumsuz yönde etkiledi. Tokat Turhal kara yolunda şiddetli rüzgar nedeni ile bir aydınlatma direği devrildi. Trafik ekipleri olası kazalara karşı tedbir aldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlilk Kampüsü yakınlarında ise yolda su baskınları yaşandı. Trafiğin durma noktasına geldiği yolda araçlar güçlükle ilerleyebildi. Çevre yolu girişinde de yaşanan su baskınına ekipler müdahale etti. Tarım arazileri dolu yağışından olumsuz etkilendi. Kiraz ağaçlarının yanı sıra ekili alanlarda hasar oluştuğu öğrenildi.

Tokat'ta sağanak ve dolu yağış hayatı olumsuz etkiledi
Tokat'ta sağanak ve dolu yağış hayatı olumsuz etkiledi
Tokat'ta sağanak ve dolu yağış hayatı olumsuz etkiledi
Tokat'ta sağanak ve dolu yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez

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