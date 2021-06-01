TOKAT'TA RÜZGAR VE SAĞANAK ETKİLİ OLDU
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TOKAT'TA RÜZGAR VE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta öğleden sonra kendini gösteren rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

TOKAT'ta öğleden sonra kendini gösteren rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri sürücüleri zorlarken, bazı araçlar arızalandı.

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan rüzgar bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı. Yağış kent merkezinde Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda sürücülere zor anlar yaşattı. Ayrıca Tokat-Turhal karayolunda da taşkınlar nedeniyle hareket halindeki bazı araçlarda arıza oluştu. Elektrik ve aydınlatma direkleri de zarar gördü. Karayolları ve elektrik dağıtım şirketlerine bağlı ekipler yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi için çalışma başlattı.

TOKAT'TA RÜZGAR VE SAĞANAK ETKİLİ OLDU
TOKAT'TA RÜZGAR VE SAĞANAK ETKİLİ OLDU
TOKAT'TA RÜZGAR VE SAĞANAK ETKİLİ OLDU
TOKAT'TA RÜZGAR VE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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