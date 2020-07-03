Tokat'ta, Roma dönemine ait 'arsenal' turizme kazandırılacak Tokat'ta, Roma dönemine ait 'arsenal' turizme kazandırılacakTOKAT'ın Niksar ilçesindeki Roma dönemine ait 'arsenal' (silah deposu) restorasyon çalışmasının tamamlanmasıyla turizme kazandırılacak.

Tokat'ta, Roma dönemine ait 'arsenal' turizme kazandırılacak

TOKAT'ın Niksar ilçesindeki Roma dönemine ait 'arsenal' (silah deposu) restorasyon çalışmasının tamamlanmasıyla turizme kazandırılacak. 1 metre 20 santimlik duvar kalınlığıyla dikkat çeken ve milattan önce 2-3'üncü yüzyıl dönemlerine ait olan arsenalin ziyaretçi çekmesi planlanıyor.

Niksar ilçe merkezindeki Roma döneminde milattan önce 2-3'üncü yüzyıllarda yapıldığı tahmin edilen arsenal dikkat çekiyor. Tabanı kireç harçlı Horasan malzeme ile kapatılan arsenalin, tavanında yaklaşık 4 metre yüksekliğinde havalandırma bacası yer alıyor. Girişi tuğla örgülü kemer geçişli olan arsenalin duvar kalınlıkları ise 1 metre 20 santimetre. Restorasyon çalışmaları yapılan yapının turizme kazandırılması hedefleniyor.

Roma dönemine ait arsenalin insanlığın bıraktığı bir miras olduğunu ifade eden Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Ben daha önce Niksar Belediyesi'nde Fen İşleri Müdürü iken, Belediye Başkanımız İdris Şahin döneminde 2006 -2007 yıllarında Tokat Müzesi nezaretinde buranın kazısı gerçekleştirildi. Buradan çıkan toprak özgün bir toprak değildi. O dönemlerde Çanakcı deresinden yağmur ve yağışların getirdiği topraklar, çıkarılarak bugünkü haline getirildi. Şu anda kamulaştırma ile ilgili çalışmalarımız var. Buradaki iki parselden bir tanesinin kamulaştırmasını bitirdik. Diğeri de bitmek üzere. Kamulaştırmasını bitirerek üzerinde özgün olmayan yapıları kaldırdığımızda daha görsel bir hale gelmiş olacak" dedi.

'BULUNAN KEMİKLER YENİ DÖNEME AİT'

Yapı hakkında bilgi veren Başkan Özcan, şunları söyledi:

"Burası askeri bir depo, Roma döneminin askeri deposudur. Ama zamanla önce Roma dönemi, sonra Bizans dönemi ve sonrasındaki dönemlerde etkilenmeler var. Özellikle burada Bizans'ın yapıya müdahale ettiğini görebiliyoruz. Ateş tuğlası Roma kültürü değil, Bizans dönemine ait olduğu görebiliyoruz. Ancak ilk yapımının Roma dönemi olduğunu biliyoruz Burada 11 tane oda var. Buradan bir odaya da geçiş alanımız var. Burada bulunan 11 oda içine kazı esnasında kemikler bulundu. Fakat yapılan testlerde buradaki kemiklerin eski döneme değil, yeni tarihlerde yaşayanlara ait olduğu belirlendi. Ama biz buranın devamının olduğu tahmin ediyoruz."

Kaynak: DHA