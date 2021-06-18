Tokat'ta, Roma döneminden 155 tarihi eser ele geçirildi

TOKAT'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 155 parça tarihi eser ele geçirildi.

TOKAT'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 155 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tokat Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde yaşayan A.Ş. ve H.B.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. A.Ş. ve H.B.'nin adreslerinde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 138 sikke, 4 yüzük, 1 çan, 12 farklı obje olmak üzere toplam 155 parça tarihi eser ele geçirildi. A.Ş. ve H.B., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz