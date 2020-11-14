Tokat'ta rahatsızlanan 2 kardeşten biri öldü
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Tokat'ta rahatsızlanan 2 kardeşten biri öldü

14.11.2020 22:55 | Son Güncelleme: 14.11.2020 22:58
Tokat'ta rahatsızlanan 2 kardeşten biri öldü

Tokat'ın Niksar ilçesinde ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 kardeşten biri yaşamını yitirdi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 kardeşten biri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi'nde ishal ve kusma şikayetleriyle rahatsızlanan 3 yaşındaki Kübra ile 5 yaşındaki Berra Aslan kardeşler, ailesi tarafından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kübra Aslan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Berra Aslan ise buradaki müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan küçük çocuk, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelemek üzere çocukların yediği gıda maddelerinden örnekler aldı.

Kübra Aslan'ın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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