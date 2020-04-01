Tokat'ta polisten vatandaşa sosyal mesafe uyarısı TOKAT'ta, polis ekipleri banka önlerinde sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları uyararak, sıraya girmelerini sağladı.

TOKAT 'ta, polis ekipleri banka önlerinde sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları uyararak, sıraya girmelerini sağladı.

Tokat'ta, banka şubesine işlem yaptırmak için gelenler, zaman zaman kuyruk oluşturdu. İşlem için bekleyenler sırayla içeri alınırken, sosyal mesafenin ihlal edildiğini gören polis ekipleri anonslar ile uyarılarda bulundu. Vatandaşların uyarıya uymaması üzerine polis ekipleri, banka önlerinde sosyal mesafelerini ayarlayarak,sıraya girmelerini sağladı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Musa Bozkurt, "Özellikle PTT'lerde maaş konusunda yoğunluk yaşıyoruz. Bankalar, devlet bankaları da dahil. O yüzden özellikle buralarda yoğunluk olduğunu değerlendirdiğimizden, bariyer ile önlem almaya çalışıyoruz. Yine vatandaşlarımızı sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıyoruz. Bu bizim artık hayatımızın vazgeçilmezi. Sosyal mesafemizi koruyacağız. En önemlisi de işimiz bittikten sonra sokakta kalmayacağız, evimize gideceğiz. Çünkü evde hayat var. Banka önlerinde de önlemler alınıyor. Sürekli ekiplerimiz geziyorlar. Vatandaşlarımızı uyarıyorlar. Vatandaşlarımız da ilgi gösteriyor. İnşallah bu işi birlikte başaracağız" dedi.

Vatandaşlar ise, uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.

- Tokat

Kaynak: DHA