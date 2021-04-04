Son dakika haber... TOKAT'TA, HAFTA SONU KISITLAMASINA POLİS DENETİMİ
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Son dakika haber... TOKAT'TA, HAFTA SONU KISITLAMASINA POLİS DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre TOKAT'ta sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri, trafiğe çıkan araçlara yönelik denetim yaptı.

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TOKAT'ta sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri, trafiğe çıkan araçlara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimde kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edilenler hakkında tutanak tutuldu.

Koronavirüs risk haritasında kırmızı bölgede yer alan Tokat'ta cuma akşamı saat 21.00'de başlayan ve yarın sabah saat 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma yasağında, polis ekipleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda denetimler yaptı. Denetimlerde, sürücüleri durdurarak belge ve izin kontrolü yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler hakkında tutanak tutuldu.

Son dakika haber... TOKAT'TA, HAFTA SONU KISITLAMASINA POLİS DENETİMİ
Son dakika haber... TOKAT'TA, HAFTA SONU KISITLAMASINA POLİS DENETİMİ
Son dakika haber... TOKAT'TA, HAFTA SONU KISITLAMASINA POLİS DENETİMİ
Son dakika haber... TOKAT'TA, HAFTA SONU KISITLAMASINA POLİS DENETİMİ
Son dakika haber... TOKAT'TA, HAFTA SONU KISITLAMASINA POLİS DENETİMİ
Son dakika haber... TOKAT'TA, HAFTA SONU KISITLAMASINA POLİS DENETİMİ
Son dakika haber... TOKAT'TA, HAFTA SONU KISITLAMASINA POLİS DENETİMİ
Son dakika haber... TOKAT'TA, HAFTA SONU KISITLAMASINA POLİS DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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