TOKAT'TA, POLİSLERİN ROL ALDIĞI 10 NİSAN KLİBİ İLGİ GÖRDÜ
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TOKAT'TA, POLİSLERİN ROL ALDIĞI 10 NİSAN KLİBİ İLGİ GÖRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
TOKAT'TA, POLİSLERİN ROL ALDIĞI 10 NİSAN KLİBİ İLGİ GÖRDÜ

TOKAT'ta İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis ekiplerinin seslendirmesiyle 10 Nisan Polis Haftası için hazırlanan klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

TOKAT'ta İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis ekiplerinin seslendirmesiyle 10 Nisan Polis Haftası için hazırlanan klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle video klip hazırlandı. Klipte rol alan polis ekipleri 'Sabahın seherinde ötüyor kuşlar' adlı anonim bir Tokat türküsünü seslendirdi. Sosyal medyada paylaşılan video büyük ilgi gördü.

TOKAT'TA, POLİSLERİN ROL ALDIĞI 10 NİSAN KLİBİ İLGİ GÖRDÜ
TOKAT'TA, POLİSLERİN ROL ALDIĞI 10 NİSAN KLİBİ İLGİ GÖRDÜ
TOKAT'TA, POLİSLERİN ROL ALDIĞI 10 NİSAN KLİBİ İLGİ GÖRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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