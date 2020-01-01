Tokat'ta polisler görev başında yeni yıla girdi
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Tokat'ta polisler görev başında yeni yıla girdi

Tokat'ta polis ekipleri, yeni yıla uygulama yaparak girdi.

01.01.2020 02:47 | Son Güncelleme: 01.01.2020 02:49
Tokat'ta polisler görev başında yeni yıla girdi

'ta ekipleri, yeni yıla uygulama yaparak girdi.

Kentte polis ekipleri başta olmak üzere 6 noktada yeni yılın ilk dakikalarında uygulama yaptı.

Ekipler, durdurdukları araçların sürücülerine alkol kontrolü yaptı, araçlarda detaylı şekilde arama yaptı.

Polis ekipleri bir sürücüye aracının muayene tarihinin geçmesi üzerine yeni yılın ilk cezasını yazdı.

Bu arada Cumhuriyet Meydanı'nda yeni yıla girilirken havai fişek atıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Tokat'ta polisler görev başında yeni yıla girdi
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