: Tokat'ta polisler görev başında yeni yıla girdi

01.01.2020 02:47 | Son Güncelleme: 01.01.2020 02:49

Tokat'ta polis ekipleri, yeni yıla uygulama yaparak girdi.

Kentte polis ekipleri Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere 6 noktada yeni yılın ilk dakikalarında uygulama yaptı.

Ekipler, durdurdukları araçların sürücülerine alkol kontrolü yaptı, araçlarda detaylı şekilde arama yaptı.

Polis ekipleri bir sürücüye aracının muayene tarihinin geçmesi üzerine yeni yılın ilk cezasını yazdı.

Bu arada Cumhuriyet Meydanı'nda yeni yıla girilirken havai fişek atıldı.

Kaynak: AA

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