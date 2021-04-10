Tokat'ta polis haftası kutlamaları
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Tokat'ta polis haftası kutlamaları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tokat'ta polis haftası kutlamaları

Tokat'ta, 10 Nisan polis haftası kutlamaları kapsamında Atatürk anıtına çelenk konuldu.

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Tokat'ta, 10 Nisan polis haftası kutlamaları kapsamında Atatürk anıtına çelenk konuldu.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Atatürk anıtına çelenk koydu. Çelenk törenin ardından şehitlikte yapılan törene geçildi. Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan polisler dua etti. İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, pandemi nedeniyle etkinliklerin kısa ve katılımcı sayısını az tutularak yapıldığını söyledi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde ise Emniyet Teşkilatının 176. kuruluş yılı dönümü dolayısı ile hükümet konağı önünde tören düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Saçkan'ın Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Çelenk töreni korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. - TOKAT

Tokat'ta polis haftası kutlamaları
Tokat'ta polis haftası kutlamaları
Tokat'ta polis haftası kutlamaları
Tokat'ta polis haftası kutlamaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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