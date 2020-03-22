Tokat'ta polis ekiplerinden megafonlu uyarı Tokat'ta polis ekiplerinden megafonlu uyarıTOKAT'ta polis ekipleri polis araçlarının megafonundan vatandaşları gerekli kalmadıkça sokağa çıkmamaları için uyardı.

Tokat'ta polis ekiplerinden megafonlu uyarı

TOKAT'ta polis ekipleri polis araçlarının megafonundan vatandaşları gerekli kalmadıkça sokağa çıkmamaları için uyardı.

Tokat'ta polis ekipleri araçların megafonlarından vatandaşları uyardı. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 65 yaş üzeri vatandaşların dışarı çıkması için polis ekipleri tarafından megafonla uyarıldı. Ekipler cadde ve mahallelerde "Değerli hemşehrilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" şeklinde anonslar yaptı.

Kaynak: DHA