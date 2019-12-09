Tokat'ta "Parlayan Dişler" Projesi

09.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:20

Tokat Valiliğince hayata geçirilen "Parlayan Dişler" Projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileri diş taramasından geçiriliyor.



Tokat Valisi Ozan Balcı, Diş Hastanesinde proje kapsamında tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek bir süre görüştü. Balcı, tedaviler hakkında diş hekimlerinden bilgi aldı.



Vali Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin sağlığının devlet için çok önemli olduğunu söyledi.

Projenin Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Balcı, "Çocuklarımızın akademik başarıları kadar fiziksel ve ruhsal sağlıkları da bizim için önemli. Onlar bizim geleceğimiz. Gelecek Türkiye'sini inşa edecek çocuklar. Bu yüzden çok önemsediğimi ifade etmek isterim. Çocukların diş tedavisi sonuna kadar devam ediyor. Ağız ve diş sağlığı çok önemli. Çocuklarının sağlıklı dişleri ile gurur duyacağı bir Tokat olacak." dedi.

Programa İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğu, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sünbül, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mahmut Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA