Tokat'ta Parklar Daha Güvenli Oluyor
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Tokat'ta Parklar Daha Güvenli Oluyor

Tokat'ta Parklar Daha Güvenli Oluyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Tokat Belediyesi şehir merkezindeki parkların tamamına güvenlik kamerası yerleştirerek güvenli ve huzurlu hale getiriyor.

Tokat Belediyesi şehir merkezindeki parkların tamamına güvenlik kamerası yerleştirerek güvenli ve huzurlu hale getiriyor.

Bu kapsamda 20 parkta Güvenlik Kamerası sistemi montajları yapılarak aktif hale getirildiği ve parkların büyüklüklerine göre üç ile sekiz kamera monte edildiği belirtildi.

Tokat Belediyesi, diğer tüm parklarda da devam eden güvenlik kamera sistemi montajı ile parkları güvenli hale getirmeye devam ediyor. Daha huzurlu, güvenli ve kaliteli yaşam alanları oluşturmak, çocukların ve ailelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla monte edilen kamera sistemleri ile 7/24 kayıt alınabiliyor.

Emniyet Müdürlüğü tarafından da kayıtlara anlık ulaşımın olduğu belirtilen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu güvenlik kamera sistemleriyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Huzurlu Parklar İnşaa Ediyoruz"

Başkan Eroğlu belirlenen program dahilinde kamera montaj çalışmalarının devam edeceğini belirterek; "Tokat'ta ki parklarımızı artık daha güvenli hale getiriyoruz. Şuana kadar Tokat'ımızda 20 parkta monte çalışmalarımız tamamlandı. Parklarımızın büyüklüklerine göre bazı parklarımıza 3 bazı parklarımıza ise 8 kamera montajı yaptık. Kameralarımızın büyük çoğunluğu hareketli kameralardan oluşuyor. Kayıt merkezlerimizde anlık olarak takibini yapabiliyoruz ve bunları güvenlik güçlerimizle anlık olarak paylaşabiliyoruz. Diğer parklarımızda da montaj çalışmalarımız şuanda devam ediyor. Parklarımızın daha güvenli, huzurlu olması için, çocuklarımızın ve ailelerinin güvenliğini sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Sıfır Enerji Maliyetli Aydınlatmalar Monte Ediliyor"

Tokat Belediyesi'nin doğa ve çevre dostu bir belediye olduğunun altını çizen Başkan Eyüp Eroğlu, parkların tamamına güneş enerji sistemleriyle çalışan %100 sıfır maliyetli, uzun ömürlü aydınlatmaların yapıldığını belirtti.

Yeni park aydınlatma sistemleriyle ilgili de açıklama yapan Başkan Eroğlu şunları söyledi:

"Çocuk parklarımızın tamamına, %100 güneş enerji sistemi ile çalışan, 'Sıfır Enerji' maliyetli uzun ömürlü park aydınlatma sistemleri monte ediyoruz. Hem Tokat'ımızın, hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlayarak, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde parklarda vakit geçirmelerini sağlayacağız. Tokat'taki parklarımız her geçen gün daha güvenli, daha huzurlu olacak. İnşallah pandemi süreci bittiğinde hep birlikte parklarımızda buluşacağız. "

Kaynak: Habermetre

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