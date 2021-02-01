Tokat'ta park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
01.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:08
Tokat'ın Niksar ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Haydarbeyi köyü yakınlarında F.K. (26) idaresindeki 33 ANZ 41 plakalı otomobil, park halindeki 60 NB 110 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Z.T. (33) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu