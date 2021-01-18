Tokat'ta, özel okuldan uzaktan eğitime yarım gün kar arası
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Tokat'ta, özel okuldan uzaktan eğitime yarım gün kar arası

18.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:36
Tokat'ta, özel okuldan uzaktan eğitime yarım gün kar arası

TOKAT'ta özel bir okul, öğrencilerin karla oynama isteği üzerine online eğitime yarım gün ara verdi.

TOKAT'ta özel bir okul, öğrencilerin karla oynama isteği üzerine online eğitime yarım gün ara verdi.

Kent merkezinde ilkokul ve lise eğitimi veren özel okul, il genelinde kar yağışı nedeniyle öğrencilerin istekleri üzerine öğleden sonra online eğitime yarım günlük ara verdi. Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde çok yoğun olarak çalıştıklarını ifade eden Okul Müdürü Ramazan Maviş, "Online eğitim öğretim sürecinde öğrencilerimiz çok yoğun bir şekilde çalıştılar, yoruldular. Tabii ki bu esnada öğretmenlerimizde aynı şekilde yoruldular. Uzun süredir beklediğimiz kar yağışı Tokat'ta gerçekleştiği için öğrencilerimiz sabah derse başladıklarında bizden yoğun bir şekilde kar tatili yapmamızı talep ettiler. Bizler de öğrencilerimizin yoğun çalışmalarını göz önünde bulundurularak onların kar tatilini hak ettiklerini düşündük. Karın keyfini çıkarmaları için böyle bir karar aldık" dedi. 


Tokat'ta, özel okuldan uzaktan eğitime yarım gün kar arası
Tokat'ta, özel okuldan uzaktan eğitime yarım gün kar arası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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