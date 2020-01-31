Tokat'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
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Tokat'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

31.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:04
Tokat'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

'ın ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Niksar-Tokat karayolu Dönekse köyü mevki'inde meydana gelen kazada, Tokat istikametine seyir halinde olan E.K idaresindeki 05 HH 896 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.E. idaresindeki 60 ABG 722 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA
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