Tokat'ta Otomobilin Sulama Kanalına Devrilmesi

Tokat'ta, sulama kanalına devrilen otomobilde bulunan 3 kişiden 2'sinin kurtarılmasının ardından kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.



Esat Özer'in kullandığı otomobilin dün Gezirlik Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına devrilmesi sonucu kaybolan Zeki Sarıel'in bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) dalgıçlarınca başlatılan çalışmalar devam ediyor.



Dalgıç ekipleri, dün havanın kararmasının ardından ara verdikleri çalışmalara günün ağarmasıyla yeniden başladı.



Sulama kanalında Emirseyit beldesi ile Kömeç köyü yakınlarında arama çalışmaları yapan ekipler, otomobile ait bazı parçalara rastladı ancak Sarıel'e ait herhangi bir iz bulunamadı.



Dalgıçların sulama kanalındaki arama çalışmaları sürüyor.



Tokat'ta dün, Esat Özer'in kullandığı 60 HE 734 plakalı otomobilin DSİ'ye ait sulama kanalına devrilmesinin ardından AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, sürücü Özer ve araçtaki Mustafa Yıldız'ı kurtarmıştı. Özer ile Yıldız'ın yanlarında Zeki Sarıel'in de olduğunu söylemesi üzerine ekipler, bu kişinin bulunması için çalışma başlatmıştı.