Tokat'ta otomobilin dereye uçtuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler
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Tokat'ta otomobilin dereye uçtuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tokat'ta otomobilin dereye uçtuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Tokat'ta, servis aracının çapması sonucu otomobilin dereye uçtuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Tokat'ta, servis aracının çapması sonucu otomobilin dereye uçtuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Tokat'ta geçtiğimiz gün Şeyh-i Şirvani kavşağında meydana gelen kazada servis aracının yandan çarptığı otomobil dereye düştü. Otomobil sürücüsü ile ona yardım atmak için dereye atlayan Afgan Uyruklu şahsın yaralandığı kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile görüntülendi. Görüntülerde kavşaktan yola çıkan servis aracının yandan çarptığı otomobilin korkuluklara çarparak dereye uçtuğu anlar yer aldı. Görüntülerde ayıca ters dönen otomobilin sürücüsüne yardım etmek isteyen vatandaşların koşuşturması da yansıdı.

Otomobil sürücüsünü kurtarmak isterken yaralandı

Tokat Behzat Bulvarı Şeyh-i Şirvani kavşağında Mustafa Ö. (41) idaresindeki 58 ES 634 plakalı Renault Broadway marka otomobile Musa D. (55) idaresindeki 60 S 0031 plakalı servis aracı çarpmış, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil korkuluklara çarparak dereye uçmuştu. Yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düşerek ters dönen otomobilin sürücüsüne vatandaşlar yardım etmişti. Afganistan uyruklu Esher Sıddıki (27), sürücüyü kurtarmak için dereye atladığı sırada betona çenesini çarparak yaralanmıştı. Yaralılar dere içerisinden merdiven yardımı ile çıkartılarak kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştı. - TOKAT

Tokat'ta otomobilin dereye uçtuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Tokat'ta otomobilin dereye uçtuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı

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Haber: Tokat'ta otomobilin dereye uçtuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler
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