Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
08.08.2020 00:33 | Son Güncelleme: 08.08.2020 00:36
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Hüseyin D'nin kullandığı 45 EE 236 plakalı otomobil, Hamidiye köprüsü mevkisinde yolda yürüyen zihinsel engelli Yunis Tuğ'a (38) çarptı. Ağır yaralı olarak Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuğ, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Sürücü Hüseyin D, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA