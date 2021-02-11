Son dakika haberleri... Otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompaya çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı
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Son dakika haberleri... Otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompaya çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı

11.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:35

Son dakika gündem haberi: Tokat'ta, bir otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompaya çarpma anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Tokat'ta, bir otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompaya çarpma anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Faik Demir (53) idaresindeki 60 BB 989 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Söngüt köyü mevkisinde akaryakıt istasyonunda bulunan pompaya çarparak durabildi.

Kazada yaralanan Demir, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise benzin istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Benzin istasyonunun yetkilisi Cihan Yakar, gazetecilere, kaza nedeniyle faciadan döndüklerini söyledi.

Son dakika haberleri... Otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompaya çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haberleri... Otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompaya çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haberleri... Otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompaya çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haberleri... Otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompaya çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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