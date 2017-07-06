Tokat'ta Otomobil Sulama Kanalına Devrildi

Tokat'ta sulama kanalına devrilen otomobildeki üç kişiden ikisi kurtarıldı, kayıp bir kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, kimin kullandığı öğrenilemeyen 60 HE 734 plakalı otomobil, Gezirlik Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına devrildi. Aracın sürüklendiğini gören vatandaşlar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi.



Ekipler, araçtakilerden Esat Özer ve Mustafa Yıldız'ı kurtardı.



Özer ile Yıldız, yanlarında Zeki Sarıel'in de olduğunu söyledi. Bunun üzerine ekipler Sarıel'in bulunması için çalışma başlattı.



Kanalda yaklaşık bir kilometre sürüklenen araç, vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldı ancak içinde kayıp kişinin olmadığı anlaşıldı.



Sarıel'in aranmasına kanalın suyu kesilerek devam edileceği öğrenildi.