Tokat'ta otomobil sulama kanalına devrildi: 4 yaralı - Haberler
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Tokat'ta otomobil sulama kanalına devrildi: 4 yaralı

Tokat'ta otomobil sulama kanalına devrildi: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Zile - Yıldıztepe köy yolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Murat İ. idaresindeki 60 AAJ 642 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş durumda bulunan sulama kanalına uçtu. Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan kadın Zile Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Otomobil sürücüsü ile birlikte 2'si çocuk 4 yaralı ambulanslara Zile Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazaya ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - TOKAT

Tokat'ta otomobil sulama kanalına devrildi: 4 yaralı

Tokat'ta otomobil sulama kanalına devrildi: 4 yaralı

Tokat'ta otomobil sulama kanalına devrildi: 4 yaralı

Tokat'ta otomobil sulama kanalına devrildi: 4 yaralı

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