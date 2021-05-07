Tokat'ta otomobil site bahçesine uçtu, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı
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Tokat'ta otomobil site bahçesine uçtu, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Tokat'ta otomobil site bahçesine uçtu, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı
İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ta bir otomobilin yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından sitenin çocuk parkına uçtuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Tokat'ta bir otomobilin yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından sitenin çocuk parkına uçtuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat'ta 600 Evler Mahallesi'nde bulunan Sabuncuoğlu Seven Towers Sitesi'nde meydana geldi. Yasir G. (22) idaresindeki Opel marka otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi virajı alamayarak korkuluklara çarptı. Korkulukları deviren otomobil yaklaşık 10 metre yükseklikten sitenin çocuk parkına uçtu. Otomobilin çocuk parkına uçtuğu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan Mustafa N. (24) araç içerisinden vatandaşlar çıkardı. Hafif yaralı olarak araçtan çıkarılan 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Tokat'ta otomobil site bahçesine uçtu, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Tokat'ta otomobil site bahçesine uçtu, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Tokat'ta otomobil site bahçesine uçtu, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Tokat'ta otomobil site bahçesine uçtu, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Tokat'ta otomobil site bahçesine uçtu, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Tokat'ta otomobil site bahçesine uçtu, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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