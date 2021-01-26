Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
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Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

26.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:34
Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Tanoba beldesinde Yaşar Gül yönetimindeki 34 EF 9624 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki isnat duvarını aşıp şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Gül ile araçtaki Zafer Mıcık ve Fahri Ünal yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Yıldız

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