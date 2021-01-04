Tokat'ta otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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Tokat'ta otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

04.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:48
Tokat'ta otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde otomobilin kayalıklara çarpması sonucu aynı aileden bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Tokat'ın Zile ilçesinde otomobilin kayalıklara çarpması sonucu aynı aileden bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kenan Araç'ın (36) kullandığı 60 AACV 691 plakalı otomobil, Zile-Alaca kara yolu Köylüürünü mevkisinde yolun solundaki kayalıklara çarptı.

Kazada sürücünün eşi Havva Araç (33) hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü ile çocukları Mustafa Yavuz (6) ve Yağmur Melis Araç (4) ile yakınları Zübeyde Demir (56), ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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