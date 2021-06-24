Tokat'ta otomobil ile çarpışan hafif ticari araç Behzat Deresi'ne devrildi: 4 yaralı

Tokat'ta, otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın Behzat Deresi'ne devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Tokat'ta, otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın Behzat Deresi'ne devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Behzat Bulvarı adliye kavşağında, Bekir Taştan idaresindeki 60 TB 808 plakalı hafif ticari araç, Ayşe Ak yönetimindeki 60 AAL 939 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra Behzat Deresi'ne devrildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Tuncay Hardal ve Ahmet Berkan Çevik yaralandı.

Otomobilde sıkışan Ak, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Dereye düşen araçtaki Taştan ve Çevik ise itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekiplerince, sedyeye ip bağlanarak yukarı çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu